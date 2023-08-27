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Манчини подпишет контракт со сборной Саудовской Аравии на три года с общей зарплатой в 60 млн евро

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Вдвое меньше, чем было в слухах

Манчини подпишет контракт со сборной Саудовской Аравии на три года с общей зарплатой в 60 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подпишет трехлетний контракт со сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает Николо Скира.

За сотрудничество с саудитами итальянец может заработать 60 миллионов евро, то есть по 20 миллионов евро каждый год. Это вдвое меньше, чем ранее сообщалось в слухах СМИ.

Вскоре о назначении будет известно официально.

Отметим, что в последние пять лет Манчини тренировал сборную Италии. Вместе с командой он победил на Евро-2020, а также дважды завоевал бронзу Лиги наций. Кроме этого "скуадра аззура" не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Роберто Манчини Италия Саудовская Аравия
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