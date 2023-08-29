Манчини: Главная цель - чтобы сборная Саудовской Аравии выиграла Кубок Азии
Итальянский специалист назвал свою главную цель на посту тренера сборной Саудовской Аравии
arabia
13 августа 58-летний специалист покинул национальную команду Италии, а 27 августа стало известно, что Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.
Итальянский специалист Роберто Манчини назвал свою главную цель на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.
"Главная цель — выиграть Кубок Азии", — заявил Манчини.
Также он поделился мыслями в преддверии сентябрьских матчей сборной Саудовской Аравии.
"В течение следующих 10 дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние 10 дней мы посмотрели много видео о командах и игроках. У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно", — добавил тренер.
Италия под руководством Манчини становилась чемпионом Европы в 2020 году, а также двукратным бронзовым призером Лиги Наций.
Популярное сейчас
- Промоутер Джошуа: Дюбуа попал в бандаж Усика – это был удар ниже пояса
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Примера. Атлетико забил 7 голов в дерби Мадрида, первый успех Хетафе
- Полесье уже в лидерах, первая потеря Арсенала, Жирона побеждает. Главные новости за 26 августа
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО