Манчини: Главная цель - чтобы сборная Саудовской Аравии выиграла Кубок Азии

13 августа 58-летний специалист покинул национальную команду Италии, а 27 августа стало известно, что Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

Итальянский специалист Роберто Манчини назвал свою главную цель на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.

"Главная цель — выиграть Кубок Азии", — заявил Манчини.

Также он поделился мыслями в преддверии сентябрьских матчей сборной Саудовской Аравии.

"В течение следующих 10 дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние 10 дней мы посмотрели много видео о командах и игроках. У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно", — добавил тренер.

Италия под руководством Манчини становилась чемпионом Европы в 2020 году, а также двукратным бронзовым призером Лиги Наций.