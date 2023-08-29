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Манчини: Главная цель - чтобы сборная Саудовской Аравии выиграла Кубок Азии

Общие новости
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Итальянский специалист назвал свою главную цель на посту тренера сборной Саудовской Аравии

Манчини: Главная цель - чтобы сборная Саудовской Аравии выиграла Кубок Азии

arabia

UA-Футбол
Новина українською

13 августа 58-летний специалист покинул национальную команду Италии, а 27 августа стало известно, что Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

Итальянский специалист Роберто Манчини назвал свою главную цель на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.

"Главная цель — выиграть Кубок Азии", — заявил Манчини.

Также он поделился мыслями в преддверии сентябрьских матчей сборной Саудовской Аравии.

"В течение следующих 10 дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние 10 дней мы посмотрели много видео о командах и игроках. У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно", — добавил тренер.

Италия под руководством Манчини становилась чемпионом Европы в 2020 году, а также двукратным бронзовым призером Лиги Наций.

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В статье: Роберто Манчини Саудовская Аравия
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Источник:
aljazeera

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