Саудовский клуб предложил Серхио Рамосу двухгодичный контракт, также у защитника есть предложения из Турции

Испанский защитник Серхио Рамос получил предложение от саудовского "Аль-Иттихада". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб предлагает защитнику двухлетний контракт. Также "Аль-Иттихад" готов включить в соглашение условие о досрочном разрыве. Николо Скир добавляет, что испанец может зарабатывать в Саудовской Аравии 20 миллионов евро в год.

Рамос еще не решил, примет ли предложение саудовцев. У него тоже есть варианты с продолжением карьеры в турецком чемпионате.

Испанец с 2005 по 2021 год выступал в составе "Реала". Последние два сезона он провел в “Пари Сен-Жермен” – французский клуб защитник официально покинул 30 июня этого года.

В "Аль-Иттихаде" 37-летний Рамос может снова воссоединиться со своим бывшим одноклубником Каримом Бенземом Также за эту команду играют Фабиньо и Н'Голо Канте, а тренирует ее Нуну Эшпириту Санту.