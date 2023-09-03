Саудовский клуб предложил Серхио Рамосу двухгодичный контракт, также у защитника есть предложения из Турции
Пока решение оборонец еще не принял
Фото: twitter.com/SergioRamos
Испанский защитник Серхио Рамос получил предложение от саудовского "Аль-Иттихада". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клуб предлагает защитнику двухлетний контракт. Также "Аль-Иттихад" готов включить в соглашение условие о досрочном разрыве. Николо Скир добавляет, что испанец может зарабатывать в Саудовской Аравии 20 миллионов евро в год.
Рамос еще не решил, примет ли предложение саудовцев. У него тоже есть варианты с продолжением карьеры в турецком чемпионате.
Испанец с 2005 по 2021 год выступал в составе "Реала". Последние два сезона он провел в “Пари Сен-Жермен” – французский клуб защитник официально покинул 30 июня этого года.
В "Аль-Иттихаде" 37-летний Рамос может снова воссоединиться со своим бывшим одноклубником Каримом Бенземом Также за эту команду играют Фабиньо и Н'Голо Канте, а тренирует ее Нуну Эшпириту Санту.
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