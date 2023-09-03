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Хуан Мата продолжит карьеру в Японии

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Он взял 64-й номер

Хуан Мата продолжит карьеру в Японии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский вингер Хуан Мата перешел в японский клуб "Виссел Кобе". 35-летний полузащитник подписал контракт и взял в новой команде 64-й номер.

В прошлом сезоне бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Валенсии" выступал за "Галатасарай". Его контракт с турецким клубом был рассчитан до лета 2023, в него была включена опция продления, но стороны этим не воспользовались.

Мата в прошлом сезоне забил три гола и сделал одну результативную передачу в 16 матчах чемпионата Турции.

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В статье: Хуан Мата Япония Виссел Кобе
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