Хуан Мата продолжит карьеру в Японии
Он взял 64-й номер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский вингер Хуан Мата перешел в японский клуб "Виссел Кобе". 35-летний полузащитник подписал контракт и взял в новой команде 64-й номер.
В прошлом сезоне бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Валенсии" выступал за "Галатасарай". Его контракт с турецким клубом был рассчитан до лета 2023, в него была включена опция продления, но стороны этим не воспользовались.
Мата в прошлом сезоне забил три гола и сделал одну результативную передачу в 16 матчах чемпионата Турции.
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Источник:Твіттер ФК "Віссел Кобе"
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