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Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной

Общие новости
(1 голосов)

Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале

Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной

Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале (3:3, пен. 4:2). В четвертьфинале команда Лионеля Скалони обыграла сборную Нидерландов под руководством ван Гала (2:2, пен. 4:3).

"На самом деле я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это все было спланировано заранее.

Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю", – сказал ван Гал

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В статье: Лионель Месси Луи Ван Гал
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Источник:
nos.nl

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Комментарии (2)
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Бapceлиниyc
05.09.2023 в 13:56
Ван Гал, как был отмороженным дебилом, так им и остался. Недаром самые черные времена в истории Барсы пришлись на период правления этого обкуренного болвана. Когда Мартинес на последних секундах финала ЧМ в немыслимой для нормального человека раскаряке отразил удар франконигера, это наверное был заранее спланированный и старательно отработанный на совместной тренировке трюк. Да и Мбаппе хет-трик в финале сделал забавы ради, для драматизьму так сказать, шоб шейхов с Макроном повеселить. Да уж... старческая деменция и неконтролируемое употребление марихуаны делают своё дело. Надеюсь в редакции нет ярого сторонника Ван Гала и мне не придётся с вещами на выход.
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янковский ян (Запорожье)
05.09.2023 в 14:36
Ну он никогда не был нормальным. Всегда парень был самоуверенный.
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