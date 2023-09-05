Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной
Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале
Eurosport
Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале (3:3, пен. 4:2). В четвертьфинале команда Лионеля Скалони обыграла сборную Нидерландов под руководством ван Гала (2:2, пен. 4:3).
"На самом деле я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это все было спланировано заранее.
Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю", – сказал ван Гал
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Источник:nos.nl
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Комментарии (2)
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Бapceлиниyc
05.09.2023 в 13:56
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янковский ян (Запорожье)
05.09.2023 в 14:36
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