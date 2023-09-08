Вингер Руха Плюмен отдал голевой пас в составе сборной Гваделупы
Гваделупа в матче Лиги наций КОНКАКАФ обыграла Сент-Китс и Невис
fcrukh.com
Вингер "
Плюмен вышел в стартовом составе своей сборной и отдал голевую передачу на 25-й минуте. В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу Гваделупы.
Это был 10-й матч 28-летнего Плюмена за сборную, в его активе 2 гола и 2 ассиста.
Гваделупа играет в Лиге Б Лиги наций, это был 1-й тур, следующий матч – 10 сентября против Синт-Мартена.
Видеообзор матча доступен на YouTube.
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