Официально: Катарский Аль-Духаиль арендовал Коутиньо
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фото из соцсетей
Бразильский хавбек "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо официально отправился в аренду в катарский клуб "Аль-Духаиль".
Аренда рассчитана до конца текущего сезона, есть ли опция выкупа игрока – не сообщается.
Игрок взял в новом клубе 9-й номер.
Отметим, что контракт 31-летнего Коутиньо с "Астон Виллой" истекает летом 2026 года.
В прошлом сезоне бразилец провел за клуб из Бирмингема 22 матча и забил один гол.
В общей сложности у бразильца 43 матча за "Виллу", в которых он отметился 6 голами и 3 ассистами. В последний раз он забивал за "львов" еще в феврале 2023-го года.
برازيلـي دحـلاوي ????????❤️ ????#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/xJ0uxERAuc— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) September 8, 2023
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