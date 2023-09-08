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Официально: Катарский Аль-Духаиль арендовал Коутиньо

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Официально: Катарский Аль-Духаиль арендовал Коутиньо

фото из соцсетей

Новина українською

Бразильский хавбек "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо официально отправился в аренду в катарский клуб "Аль-Духаиль".

Аренда рассчитана до конца текущего сезона, есть ли опция выкупа игрока – не сообщается.

Игрок взял в новом клубе 9-й номер.

Отметим, что контракт 31-летнего Коутиньо с "Астон Виллой" истекает летом 2026 года.

В прошлом сезоне бразилец провел за клуб из Бирмингема 22 матча и забил один гол.

В общей сложности у бразильца 43 матча за "Виллу", в которых он отметился 6 голами и 3 ассистами. В последний раз он забивал за "львов" еще в феврале 2023-го года.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Филиппе Коутиньо
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