Германия после отставки Флика одержала сенсационную победу над Францией
Как легко изменить команду
Фото: twitter.com/DFB_Team
Сборная Германии одержала неожиданную победу над Францией в товарищеском поединке. Это первый матч после увольнения Ханси Флика с поста главного тренера Бундестим.
В самом начале поединка отличился Томас Мюллер, которого вызвали в национальную команду только из-за травмы Джамала Мусиалы. На 87-й минуте преимущество удвоил Лерой Сане, но свои ворота все же не удалось оставить нетронутыми: на 90-й минуте поединка Антуан Гризманн реализовал пенальти.
Германия – Франция 2:1
Голы: 4' Т. Мюллер, 87' Л. Сане – 89' А. Гризманн
Напомним, что прошлый поединок Германия проиграла Японии со счетом 1:4. После этого бывший главный тренер Баварии Ханси Флик был уволен с поста главного тренера.
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