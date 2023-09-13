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Германия после отставки Флика одержала сенсационную победу над Францией

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Как легко изменить команду

Германия после отставки Флика одержала сенсационную победу над Францией

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Сборная Германии одержала неожиданную победу над Францией в товарищеском поединке. Это первый матч после увольнения Ханси Флика с поста главного тренера Бундестим.

В самом начале поединка отличился Томас Мюллер, которого вызвали в национальную команду только из-за травмы Джамала Мусиалы. На 87-й минуте преимущество удвоил Лерой Сане, но свои ворота все же не удалось оставить нетронутыми: на 90-й минуте поединка Антуан Гризманн реализовал пенальти.

Германия – Франция 2:1

Голы: 4' Т. Мюллер, 87' Л. Сане – 89' А. Гризманн

Напомним, что прошлый поединок Германия проиграла Японии со счетом 1:4. После этого бывший главный тренер Баварии Ханси Флик был уволен с поста главного тренера.

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В статье: Германия Франция Ханси Флик
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