Новичок УПЛ подписал бывшего защитника сборной Украины

Новичок Украинской Премьер-лиги ЛНЗ объявил о подписании контракта с защитником Евгением Селином.

О сроке сделки клуб не сообщил, однако Transfermarkt информирует о годовом контракте. Футболист перешел на права свободного агента.

Предыдущим клубом Селина был "Черноморец". В Одессе защитник провел сезон 22/23. В общей сложности на его счету девять матчей под руководством Григорчука.

Кроме "моряков" Евгений играл за "Динамо", "Металлист", "Ворсклу" и в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.