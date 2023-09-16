Новичок УПЛ подписал бывшего защитника сборной Украины
В прошлом сезоне выступал за "Черноморец"
Фото: ФК ЛНЗ
Новичок Украинской Премьер-лиги ЛНЗ объявил о подписании контракта с защитником Евгением Селином.
О сроке сделки клуб не сообщил, однако Transfermarkt информирует о годовом контракте. Футболист перешел на права свободного агента.
Предыдущим клубом Селина был "Черноморец". В Одессе защитник провел сезон 22/23. В общей сложности на его счету девять матчей под руководством Григорчука.
Кроме "моряков" Евгений играл за "Динамо", "Металлист", "Ворсклу" и в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.
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Источник:Офіційний сайт ЛНЗ
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