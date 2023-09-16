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Новичок УПЛ подписал бывшего защитника сборной Украины

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В прошлом сезоне выступал за "Черноморец"

Новичок УПЛ подписал бывшего защитника сборной Украины

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Новичок Украинской Премьер-лиги ЛНЗ объявил о подписании контракта с защитником Евгением Селином.

О сроке сделки клуб не сообщил, однако Transfermarkt информирует о годовом контракте. Футболист перешел на права свободного агента.

Предыдущим клубом Селина был "Черноморец". В Одессе защитник провел сезон 22/23. В общей сложности на его счету девять матчей под руководством Григорчука.

Кроме "моряков" Евгений играл за "Динамо", "Металлист", "Ворсклу" и в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.

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В статье: Евгений Селин ЛНЗ (Черкассы)
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