Дракслер прибыл в Катар для подписания соглашения

Полузащитник французского "ПСЖ" Юлиан Дракслер прибыл в Катар, чтобы подписать соглашение с клубом. Как сообщает официальный твиттер команды, немецкий футболист пройдет медосмотр уже завтра.

Парижский клуб получит за трансфер игрока около 20 млн евро, а контракт будет подписан до 2025 года. Transfermarkt оценивает немца в 6 млн евро, что почти втрое меньше той суммы, которую за него предлагает катарский клуб.

Прошлый сезон Дракслер провел в аренде за Бенфику, но постоянного игрового времени там не имел. Он сыграл в 18 поединках за лиссабонцев во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. Transfermarkt оценивает немца в 6 млн евро, что почти втрое меньше той суммы, которую за него предлагает катарский клуб.