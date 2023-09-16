Дракслер прибыл в Катар для подписания соглашения
ПСЖ распродает балласт
Фото: пресслужби ФК "Аль Ахлі"
Полузащитник французского "ПСЖ" Юлиан Дракслер прибыл в Катар, чтобы подписать соглашение с клубом. Как сообщает официальный твиттер команды, немецкий футболист пройдет медосмотр уже завтра.
Парижский клуб получит за трансфер игрока около 20 млн евро, а контракт будет подписан до 2025 года. Transfermarkt оценивает немца в 6 млн евро, что почти втрое меньше той суммы, которую за него предлагает катарский клуб.
Прошлый сезон Дракслер провел в аренде за Бенфику, но постоянного игрового времени там не имел. Он сыграл в 18 поединках за лиссабонцев во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. Transfermarkt оценивает немца в 6 млн евро, что почти втрое меньше той суммы, которую за него предлагает катарский клуб.
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