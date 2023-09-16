Экс-наставник Шахтера Йовичевич заработал красную карточку в игре против команды Роналду

В рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде обыграл "Аль-Раед" – со счетом 3:1.

Один из глав гостей в этом поединке забил Криштиану Роналду. 38-летний португалец поразил ворота соперника на 78-й минуте встречи.

Свое имя в протокол матча также записал главный тренер "Аль-Раеда" Игорь Йовичевич. Экс-наставник донецкого "Шахтера" заработал красную карточку на 88-й минуте. Хорватский специалист был удалён в технической зоне. Это произошло перед пенальти, который заработал "Аль-Наср".