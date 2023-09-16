  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-наставник Шахтера Йовичевич заработал красную карточку в игре против команды Роналду

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Первое удаление хорвата в новом чемпионате

Экс-наставник Шахтера Йовичевич заработал красную карточку в игре против команды Роналду

alraedclub

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде обыграл "Аль-Раед" – со счетом 3:1.

Один из глав гостей в этом поединке забил Криштиану Роналду. 38-летний португалец поразил ворота соперника на 78-й минуте встречи.

Свое имя в протокол матча также записал главный тренер "Аль-Раеда" Игорь Йовичевич. Экс-наставник донецкого "Шахтера" заработал красную карточку на 88-й минуте. Хорватский специалист был удалён в технической зоне. Это произошло перед пенальти, который заработал "Аль-Наср".

По теме
yellow-arrow
Дракслер прибыл в Катар для подписания соглашения
yellow-arrow
Новичок УПЛ подписал бывшего защитника сборной Украины
yellow-arrow
Неймар оформил дебютное голевое действие в первом матче за Аль-Хиляль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Аль-Наср Аль-Раед (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде