Бензема: Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема высказался о будущем саудовской лиги. Француз, который только летом покинул "Реал", заявил, что чемпионат на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире.

"Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных профессиональных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше.

Лига чемпионов АФК, без сомнения, очень важный турнир. Встреча с узбекским АГМК будет сложной, и мы с нетерпением ждем эту игру.

То, чего я добился с мадридским "Реалом", осталось в прошлом. Сейчас самое важное – это настоящее. Мне все еще есть что предложить "Аль-Иттихаду", и моя цель – выиграть все турниры", – заявил Бензема.

Напомним, что Карим покинул этим летом "Реал" в качестве свободного агента.