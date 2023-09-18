Бензема: Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире
Так и будет...
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency
Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема
"Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных профессиональных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше.
Лига чемпионов АФК, без сомнения, очень важный турнир. Встреча с узбекским АГМК будет сложной, и мы с нетерпением ждем эту игру.
То, чего я добился с мадридским "Реалом", осталось в прошлом. Сейчас самое важное – это настоящее. Мне все еще есть что предложить "Аль-Иттихаду", и моя цель – выиграть все турниры", – заявил Бензема.
Напомним, что Карим покинул этим летом "Реал" в качестве свободного агента.
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