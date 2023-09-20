  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Официально. Сборная Польши получила нового тренера. Его называют польским Гвардиолой

Общие новости
(1 голосов)

Бывший наставник молодежной сборной

Официально. Сборная Польши получила нового тренера. Его называют польским Гвардиолой

Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

UA-Футбол
Новина українською

Михал Пробеж назначен новым тренером сборной Польши. Это один из самых уважаемых, но в то же время неоднозначных польских тренеров последних лет, его называют "польским Гвардиолой". Наставник имеет большой опыт работы, в частности с нынешним президентом PZPN Чезари Кулешей.

Сборная Польши находилась в поисках нового тренера с тех пор, как Польский футбольный союз прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем. Михал возглавлял сборную U-21, и успел провести с ней 10 матчей, пять из которых выиграл (в том числе два в отборочном турнире чемпионата Европы), три свел вничью и два проиграл.

Карьера Михала Пробежа богата. Работа в Греции, руководящая должность в "Краковии" и неудачное пребывание в "Ницце". Пробеж также руководил многими другими польскими клубами. Он начал свою тренерскую карьеру в возрасте 33 лет в "Полонии" (2005-06, затем 2007-08), а затем, кроме "Ягеллонии", работал, например, в лодзинском "Видзеве" (2006-07), лодзинском "ЛКС" (2011), краковской "Висле" (2012), белхатовском "ГКС" (2012) и гданьской "Легии" (2013-14).

По теме
yellow-arrow
Шахтер провалил старт в ЛЧ, победы Барсы, ПСЖ и Ман Сити. Главные новости за 19 сентября
yellow-arrow
Мбаппе - самый быстрый футболист в новой части симулятора FIFA
yellow-arrow
Фанаты в Тегеране ворвались в отель, где остановился Роналду с командой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Польша Евро 2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде