Официально. Сборная Польши получила нового тренера. Его называют польским Гвардиолой

Михал Пробеж назначен новым тренером сборной Польши. Это один из самых уважаемых, но в то же время неоднозначных польских тренеров последних лет, его называют "польским Гвардиолой". Наставник имеет большой опыт работы, в частности с нынешним президентом PZPN Чезари Кулешей.

Сборная Польши находилась в поисках нового тренера с тех пор, как Польский футбольный союз прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем. Михал возглавлял сборную U-21, и успел провести с ней 10 матчей, пять из которых выиграл (в том числе два в отборочном турнире чемпионата Европы), три свел вничью и два проиграл.

Карьера Михала Пробежа богата. Работа в Греции, руководящая должность в "Краковии" и неудачное пребывание в "Ницце". Пробеж также руководил многими другими польскими клубами. Он начал свою тренерскую карьеру в возрасте 33 лет в "Полонии" (2005-06, затем 2007-08), а затем, кроме "Ягеллонии", работал, например, в лодзинском "Видзеве" (2006-07), лодзинском "ЛКС" (2011), краковской "Висле" (2012), белхатовском "ГКС" (2012) и гданьской "Легии" (2013-14).