Словно ежик в тумане. Роналду забил необычный гол за Аль-Наср – ВИДЕО
Под ноты пиротехники
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречается с "Аль-Ахли". Счет в этом матче был открыт на четвертой минуте усилиями Кришитану Роналду при необычных условиях.
"Аль-Наср" выбежал в контратаку, во время которой Мане вывел португальца на ударную позицию. Однако интересно, что Криштиану хоть и бежал к воротам, однако попал в облако дыма от пиротехники. Несмотря на это, Роналду все равно реализовал свой момент.
This Cristiano Ronaldo goal video with the smoke behind is COLD! ????pic.twitter.com/GSPs5nFIj7— TC (@totalcristiano) September 22, 2023
Во втором тайме Криштиану отличился еще одним голом. В общей сложности на его счету девять мячей в текущем чемпионате. Сейчас он лучший бомбардир текущего первенства. Кроме этого на его счету четыре ассиста.
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