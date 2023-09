Словно ежик в тумане. Роналду забил необычный гол за Аль-Наср – ВИДЕО

В рамках седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречается с "Аль-Ахли". Счет в этом матче был открыт на четвертой минуте усилиями Кришитану Роналду при необычных условиях.

"Аль-Наср" выбежал в контратаку, во время которой Мане вывел португальца на ударную позицию. Однако интересно, что Криштиану хоть и бежал к воротам, однако попал в облако дыма от пиротехники. Несмотря на это, Роналду все равно реализовал свой момент.

This Cristiano Ronaldo goal video with the smoke behind is COLD! ????pic.twitter.com/GSPs5nFIj7