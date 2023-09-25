СМИ сообщают о конфликте между Неймаром и главным тренером Аль-Хиляля Жезушем. Футболист опроверг информацию

Несколько источников сообщили о конфликте между Неймаром и главным тренером "Аль-Хиляля" Жорже Жезушем. Бразилец якобы требовал отставки менеджера.

На фоне распространившихся слухов, Неймар ответил на новость, опубликованную на одной из инстаграм-страниц.

"Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой.

Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение", – написал Неймар.

Неймар пришел в "Аль-Хиляль" этим летом за более чем 90 миллионов евро. Бразилец провел 3 матча и отличился 1 результативным пасом.