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СМИ сообщают о конфликте между Неймаром и главным тренером Аль-Хиляля Жезушем. Футболист опроверг информацию

Общие новости
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Конфликта вроде бы нет

СМИ сообщают о конфликте между Неймаром и главным тренером Аль-Хиляля Жезушем. Футболист опроверг информацию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько источников сообщили о конфликте между Неймаром и главным тренером "Аль-Хиляля" Жорже Жезушем. Бразилец якобы требовал отставки менеджера.

На фоне распространившихся слухов, Неймар ответил на новость, опубликованную на одной из инстаграм-страниц.

"Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой.

Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение", – написал Неймар.

Неймар пришел в "Аль-Хиляль" этим летом за более чем 90 миллионов евро. Бразилец провел 3 матча и отличился 1 результативным пасом.

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В статье: Неймар Жорже Жезуш Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
goal.com

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