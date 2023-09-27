  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Гвардиола на 5 месте, Лобановский на 10

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Лобановский в первой десятке

FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Гвардиола на 5 месте, Лобановский на 10

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

FourFourTwo - один из самых известных в мире футбольных журналов и сайтов, который выпускается в Великобритании и доступен на 16 языках.

Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров в истории футбола по мнению источника. Шотландец наиболее известен по работе с "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За это время он 13 раз выиграл АПЛ, 2 раза - Лигу чемпионов, а также завоевал другие трофеи. Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу на 87 месте в рейтинге сотни лучших тренеров всех времен.

В первую двадцатку списка из ста позиций вошли:

  • 1. Алекс Фергюсон;
  • 2. Ринус Михелс;
  • 3. Йохан Кройфф;
  • 4. Билл Шенкли;
  • 5. Пеп Гвардиола;
  • 6. Арриго Сакки;
  • 7. Мэтт Басби;
  • 8. Эленио Эррера;
  • 9. Эрнст Хаппель;
  • 10. Валерий Лобановский;
  • 11. Брайан Клаф;
  • 12. Жозе Моуринью;
  • 13. Марчелло Липпи;
  • 14. Джованни Трапаттони;
  • 15. Висенте Дель Боске;
  • 16. Мигель Муньос;
  • 17. Карло Анчелотти;
  • 18. Оттмар Хитцфельд;
  • 19. Нерео Рокко;
  • 20. Луи ван Гал.
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Арсен Венгер стал 23-м, Фабио Капелло - 24-м, Юрген Клопп попал на 29-ю строчку, Юпп Хайнкес - на 32-ю, Зинедин Зидан занял 36-е место, Гус Хиддинк - 37-е, Рафаэль Бенитес - 41-е, Диего Симеоне - 43-е, Отто Рехагель выбран 47-м, Луиса Арагонеса - 48-м, Франка Райкарда - 57-м, Фернанду Сантуша - 64-м, Йоахима Лева - 66-м, Дидье Дешама - 73-м, Марсело Бьелсу - 77-м, Клаудио Раньери - 90-м, Антонио Конте - 93-м, Роберто Манчини - 97-м, Рой Ходжсон замкнул сотню.

По теме
yellow-arrow
Шахтер разбил Верес, неудача Барселоны, УЕФА допускает россиян. Главные новости за 26 сентября
yellow-arrow
FourFourTwo опубликовал топ-10 вратарей 21-го века: Буффон – лучший
yellow-arrow
Киргизский следователь проиграл на ставках 740 тысяч долларов, которые хранились у него в качестве вещдока
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Мирча Луческу Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Валерий Лобановский Зинедин Зидан Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fourfourtwo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде