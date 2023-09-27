FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Гвардиола на 5 месте, Лобановский на 10
Лобановский в первой десятке
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FourFourTwo - один из самых известных в мире футбольных журналов и сайтов, который выпускается в Великобритании и доступен на 16 языках.
Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров в истории футбола по мнению источника. Шотландец наиболее известен по работе с "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За это время он 13 раз выиграл АПЛ, 2 раза - Лигу чемпионов, а также завоевал другие трофеи. Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу на 87 месте в рейтинге сотни лучших тренеров всех времен.
В первую двадцатку списка из ста позиций вошли:
- 1. Алекс Фергюсон;
- 2. Ринус Михелс;
- 3. Йохан Кройфф;
- 4. Билл Шенкли;
- 5. Пеп Гвардиола;
- 6. Арриго Сакки;
- 7. Мэтт Басби;
- 8. Эленио Эррера;
- 9. Эрнст Хаппель;
- 10. Валерий Лобановский;
- 11. Брайан Клаф;
- 12. Жозе Моуринью;
- 13. Марчелло Липпи;
- 14. Джованни Трапаттони;
- 15. Висенте Дель Боске;
- 16. Мигель Муньос;
- 17. Карло Анчелотти;
- 18. Оттмар Хитцфельд;
- 19. Нерео Рокко;
- 20. Луи ван Гал.
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Арсен Венгер стал 23-м, Фабио Капелло - 24-м, Юрген Клопп попал на 29-ю строчку, Юпп Хайнкес - на 32-ю, Зинедин Зидан занял 36-е место, Гус Хиддинк - 37-е, Рафаэль Бенитес - 41-е, Диего Симеоне - 43-е, Отто Рехагель выбран 47-м, Луиса Арагонеса - 48-м, Франка Райкарда - 57-м, Фернанду Сантуша - 64-м, Йоахима Лева - 66-м, Дидье Дешама - 73-м, Марсело Бьелсу - 77-м, Клаудио Раньери - 90-м, Антонио Конте - 93-м, Роберто Манчини - 97-м, Рой Ходжсон замкнул сотню.
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