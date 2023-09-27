FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Гвардиола на 5 месте, Лобановский на 10

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Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров в истории футбола по мнению источника. Шотландец наиболее известен по работе с "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За это время он 13 раз выиграл АПЛ, 2 раза - Лигу чемпионов, а также завоевал другие трофеи. Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу на 87 месте в рейтинге сотни лучших тренеров всех времен.

В первую двадцатку списка из ста позиций вошли:

1. Алекс Фергюсон;

2. Ринус Михелс;

3. Йохан Кройфф;

4. Билл Шенкли;

5. Пеп Гвардиола;

6. Арриго Сакки;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9. Эрнст Хаппель;

10. Валерий Лобановский;

11. Брайан Клаф;

12. Жозе Моуринью;

13. Марчелло Липпи;

14. Джованни Трапаттони;

15. Висенте Дель Боске;

16. Мигель Муньос;

17. Карло Анчелотти;

18. Оттмар Хитцфельд;

19. Нерео Рокко;

20. Луи ван Гал.

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Арсен Венгер стал 23-м, Фабио Капелло - 24-м, Юрген Клопп попал на 29-ю строчку, Юпп Хайнкес - на 32-ю, Зинедин Зидан занял 36-е место, Гус Хиддинк - 37-е, Рафаэль Бенитес - 41-е, Диего Симеоне - 43-е, Отто Рехагель выбран 47-м, Луиса Арагонеса - 48-м, Франка Райкарда - 57-м, Фернанду Сантуша - 64-м, Йоахима Лева - 66-м, Дидье Дешама - 73-м, Марсело Бьелсу - 77-м, Клаудио Раньери - 90-м, Антонио Конте - 93-м, Роберто Манчини - 97-м, Рой Ходжсон замкнул сотню.