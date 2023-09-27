Это'О прилетит в Москву на товарищеский матч между сборными России и Камеруном. В августе камерунец играл в матче Game4Ukraine
Матч должен состояться в Москве 12 октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Это'О прилетит в Москву на товарищеский матч между сборными России и Камеруном. В августе камерунец играл в матче Game4Ukraine. Информацию прокомментировал генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан:
"Самюэль Это'О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент (Это'О – президент федерации футбола Камеруна) будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не правда ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах", – сказал Джунан в разговоре с российскими СМИ.
Товарищеский матч между сборными России и Камеруна должен состояться в Москве 12 октября. Напомним, что ранее Это'О принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine организованном Шевченко и Зинченко в Лондоне в августе этого года.
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