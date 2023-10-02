Джеррард: наступит время, когда чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ
Этим летом Стивен возглавил саудовский Аль-Иттифак
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Главный тренер футбольного клуба Аль-Иттифак Стивен Джеррард высказался о силе национального чемпионата в Саудовской Аравии
"Саудовская Аравия - прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Наступит время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран", - приводит слова Джеррарда Saudi World Football.
Тренерскую карьеру бывший полузащитник и капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард начал в 2017 году в молодежной системе мерсисайдского клуба. В 2019 году английский специалист возглавил "Рейнджерс", а через три года пришел в "Астон Виллу", в которой проработал менее года - в октябре 2022-го Джеррарда отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. В июле 2023 года тренер возглавил саудовский "Аль-Иттифак".
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