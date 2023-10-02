Аль-Иттихад отказался играть матч азиатской лиги чемпионов с иранским клубом из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе

"Аль-Иттихад" отказался играть матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за установленного на стадионе "Сепахана" Бюста Касема Сулеймани. Считается, что командующий Корпуса Стражей исламской революции всегда считал своей целью нападение на Саудовскую Аравию.

Сулеймани был уничтожен США в 2020-м году. Его смерть в саудовской прессе была встречена положительно.

Стоит отметить, что саудовские и иранские команды играли домашние поединки Лиги чемпионов АФК на нейтральном поле с 2016-го года из-за напряжения в политических отношениях между странами. В этом году матчи были возобновлены и "Аль-Наср" уже сыграл с "Персеполисом" (2:0) из Ирана в 1-м туре.