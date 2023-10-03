Стало известно новое возможное место работы Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард - один из главных кандидатов на пост главного тренера "Рейнджерс". Грэм Поттер откзался тренировать шотландскую команду.

Помимо Лэмпарда на должность претендуют главный тренер "АЗ" Паскаль Янсен, прошлый тренер "Монако" Филлипп Клемен и бывший защитник клуба Кевин Мускат, который сейчас тренирует японский "Йокогама Маринос".

Прежде чем принять предложение от "Рейнджерс", Лэмпард должен быть уверен в проекте клуба, чтобы не попасть туда в сложное время, как это было в "Эвертоне" и "Челси".