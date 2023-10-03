  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Стало известно новое возможное место работы Лэмпарда

Общие новости
(1 голосов)

Может сменить на посту Майкла Била

Стало известно новое возможное место работы Лэмпарда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Лэмпард - один из главных кандидатов на пост главного тренера "Рейнджерс". Грэм Поттер откзался тренировать шотландскую команду.

Помимо Лэмпарда на должность претендуют главный тренер "АЗ" Паскаль Янсен, прошлый тренер "Монако" Филлипп Клемен и бывший защитник клуба Кевин Мускат, который сейчас тренирует японский "Йокогама Маринос".

Прежде чем принять предложение от "Рейнджерс", Лэмпард должен быть уверен в проекте клуба, чтобы не попасть туда в сложное время, как это было в "Эвертоне" и "Челси".

По теме
yellow-arrow
Великий, но без Лиги чемпионов. Сегодня день рождения празднует Златан Ибрагимович
yellow-arrow
УЕФА опроверг создание нового еврокубкового турнира: Неприятие нами Суперлиги хорошо задокументировано
yellow-arrow
Вице-президент УЕФА: Сожалею, что моя позиция относительно допуска россиян была трактована иначе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Фрэнк Лэмпард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде