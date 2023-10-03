Стало известно новое возможное место работы Лэмпарда
Может сменить на посту Майкла Била
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Лэмпард - один из главных кандидатов на пост главного тренера "Рейнджерс". Грэм Поттер откзался тренировать шотландскую команду.
Помимо Лэмпарда на должность претендуют главный тренер "АЗ" Паскаль Янсен, прошлый тренер "Монако" Филлипп Клемен и бывший защитник клуба Кевин Мускат, который сейчас тренирует японский "Йокогама Маринос".
Прежде чем принять предложение от "Рейнджерс", Лэмпард должен быть уверен в проекте клуба, чтобы не попасть туда в сложное время, как это было в "Эвертоне" и "Челси".
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Источник:telegraph.co.uk
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