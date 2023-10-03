Неймар забил свой первый мяч за Аль-Хиляль – в азиатской Лиге чемпионов
Пострадал иранский "Нассаджи Мазандаран"
Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар спустя 4 матча в составе "Аль-Хиляля" забил свой дебютный матч за саудовскую команду. Бразилец поразил ворота иранского "Нассаджи Мазандаран" (3:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК.
Неймар забил свой гол на 58-ой минуте встречи. До этого бразилец отличился только 2-мя результативными передачами в матчах против "Аль-Рияда" и "Аль-Шабаба".
Напомним, что бразмлец перешел в саудовский клуб прошлым летом за более чем 90 миллионов евро. Нападающий подписал контракт с "Аль-Хилялем" на 2 года с опцией продления ещё на год.
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