Неймар забил свой первый мяч за Аль-Хиляль – в азиатской Лиге чемпионов

Неймар спустя 4 матча в составе "Аль-Хиляля" забил свой дебютный матч за саудовскую команду. Бразилец поразил ворота иранского "Нассаджи Мазандаран" (3:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК.

Неймар забил свой гол на 58-ой минуте встречи. До этого бразилец отличился только 2-мя результативными передачами в матчах против "Аль-Рияда" и "Аль-Шабаба".

Напомним, что бразмлец перешел в саудовский клуб прошлым летом за более чем 90 миллионов евро. Нападающий подписал контракт с "Аль-Хилялем" на 2 года с опцией продления ещё на год.