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Розе о ЧМ-2030 в 6 странах: Однажды мы будем играть на Эвересте, потому что сможем продавать это

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Марко Розе раскритиковал идею проведения чемпионата мира на трех континентах

Розе о ЧМ-2030 в 6 странах: Однажды мы будем играть на Эвересте, потому что сможем продавать это

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах - Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

"Мое первое ощущение такое: ребятам придется хорошо полетать туда-сюда. У меня много вопросов.

Мы крутим, крутим и крутим, придумываем что-то еще, и что-то особенное, и что-то другое. И в какой-то момент мы будем играть на горе Эверест, потому что сможем сделать там футбольное поле и сможем продавать это.

Я думаю, всегда было хорошо, когда страна - возможно, две - с нетерпением ждала чемпионат мира, превращала его в праздник, его можно было организовать и проводить на небольших расстояниях, чего, вероятно, больше не будет.

Похоже, мы еще не закончили с извращением формата", - сказал главный тренер "Лейпцига".

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В статье: Чемпионат Мира Марко Розе
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Источник:
kicker

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Комментарии (2)
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Nevermore (Донецк)
06.10.2023 в 08:58
и на Луне...
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sasha popov (Новомосковськ)
06.10.2023 в 08:47
100%
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