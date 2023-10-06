Розе о ЧМ-2030 в 6 странах: Однажды мы будем играть на Эвересте, потому что сможем продавать это

Вчера стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах - Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

"Мое первое ощущение такое: ребятам придется хорошо полетать туда-сюда. У меня много вопросов.

Мы крутим, крутим и крутим, придумываем что-то еще, и что-то особенное, и что-то другое. И в какой-то момент мы будем играть на горе Эверест, потому что сможем сделать там футбольное поле и сможем продавать это.

Я думаю, всегда было хорошо, когда страна - возможно, две - с нетерпением ждала чемпионат мира, превращала его в праздник, его можно было организовать и проводить на небольших расстояниях, чего, вероятно, больше не будет.

Похоже, мы еще не закончили с извращением формата", - сказал главный тренер "Лейпцига".