Без Олд Траффорд и Энфилда. Названы стадионы, которые примут Евро-2028

Накануне официально стало известно, что Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия примут чемпионат Европы в 2028 году.

Теперь все внимание переключилось на стадионы, на которых будут проходить матчи. В качестве принимающих площадок были выбраны следующие арены: "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур", "Этихад", "Сент-Джеймс Парк", "Вилла-Парк", "Хэмпден Парк", "Авива Стэдиум", "Княжество", "Кейсмент Парк" и новый стадион "Эвертона" в районе дока Брэмли-Мур.

Примечательно отсутствие двух самых знаковых спортивных сооружений Англии - "Олд Траффорд" и "Энфилда".

Old Trafford ❌

Anfield ❌

Villa Park ✅

New Everton stadium ✅

Casement Park ✅



All the stadiums that will host #Euro2028 matches as UK and Ireland confirmed as hostshttps://t.co/fXbkCbja33 pic.twitter.com/RHJLDsDYt1