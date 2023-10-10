  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Без Олд Траффорд и Энфилда. Названы стадионы, которые примут Евро-2028

Общие новости
(1 голосов)

Всего их 10

Без Олд Траффорд и Энфилда. Названы стадионы, которые примут Евро-2028

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Накануне официально стало известно, что Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия примут чемпионат Европы в 2028 году.

Теперь все внимание переключилось на стадионы, на которых будут проходить матчи. В качестве принимающих площадок были выбраны следующие арены: "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур", "Этихад", "Сент-Джеймс Парк", "Вилла-Парк", "Хэмпден Парк", "Авива Стэдиум", "Княжество", "Кейсмент Парк" и новый стадион "Эвертона" в районе дока Брэмли-Мур.

Примечательно отсутствие двух самых знаковых спортивных сооружений Англии - "Олд Траффорд" и "Энфилда".

По теме
yellow-arrow
УЕФА отменил решение о допуске российских команд U-17 к турнирам
yellow-arrow
Официально. УЕФА утвердил страны-хозяйки Евро-2028 и Евро-2032
yellow-arrow
Новый контракт Роналду, иск ЗАФ, Конте — выбор для Наполи. Главные новости за 9 октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олд Траффорд Энфилд Евро-2028
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде