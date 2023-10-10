Без Олд Траффорд и Энфилда. Названы стадионы, которые примут Евро-2028
Всего их 10
Фото: twitter.com/LFC
Накануне официально стало известно, что Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия примут чемпионат Европы в 2028 году.
Теперь все внимание переключилось на стадионы, на которых будут проходить матчи. В качестве принимающих площадок были выбраны следующие арены: "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур", "Этихад", "Сент-Джеймс Парк", "Вилла-Парк", "Хэмпден Парк", "Авива Стэдиум", "Княжество", "Кейсмент Парк" и новый стадион "Эвертона" в районе дока Брэмли-Мур.
Примечательно отсутствие двух самых знаковых спортивных сооружений Англии - "Олд Траффорд" и "Энфилда".
Old Trafford ❌— Mirror Football (@MirrorFootball) October 10, 2023
Anfield ❌
Villa Park ✅
New Everton stadium ✅
Casement Park ✅
All the stadiums that will host #Euro2028 matches as UK and Ireland confirmed as hostshttps://t.co/fXbkCbja33 pic.twitter.com/RHJLDsDYt1
Популярное сейчас
- Александр Алиев – депутатам: Вы, черти, совсем обнаглели
- Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки
- Новый контракт Роналду, иск ЗАФ, Конте — выбор для Наполи. Главные новости за 9 октября
- Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce