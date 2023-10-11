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Главный тренер Индепендьенте Карлос Тевес: В команде трое игроков не умеют складывать и вычитать

Общие новости
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Карлос Тевес высказался о важности образования для футболистов

Главный тренер Индепендьенте Карлос Тевес: В команде трое игроков не умеют складывать и вычитать

Фото: RosarioCentral

UA-Футбол
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Бывший игрок сборной Аргентины Карлос Тевес, который ныне тренирует "Индепендьенте", рассказал о своем удивлении, когда узнал, что трое игроков команды не умеют складывать и вычитать.

"Я даю игрокам упражнение на скорость, связанное с нейронаукой. Когда игрок физически устает, я прошу его решить задачу, [например] 2+2. Три игрока нашего нынешнего состава, которые выступают в высшем дивизионе, сказали мне, что не умеют складывать и вычитать.

Это все из-за бедности. Мы можем накормить парня, можем помочь со многими вещами, но обучение... Ему нужно знать, как защитить себя, чтобы он умел читать то, что подписывает.

Мы вместе с клубом работаем над тем, чтобы пригласить преподавателя, чтобы после тренировки они могли посвящать несколько часов обучению", - рассказал экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса".

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В статье: Карлос Тевес Индепендьенте
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