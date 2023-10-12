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Главный тренер Целе покинул свой пост - его сватают в клуб Игнатенко

Общие новости
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Уже назван новый наставник словенского клуба

Главный тренер Целе покинул свой пост - его сватают в клуб Игнатенко

Фото: facebook.com/nkcelje

Новина українською

Испанский специалист Альберт Риера покинул пост главного тренера "Целе", сообщает официальный сайт словенского клуба.

Испанец работал с командой с июля этого года и провел во главе 17 матчей - 11 побед, 3 ничьих и 3 поражения. 41-летний Риела начинал свою тренерскую карьеру в роли ассистента менеджера в "Галатасарае", затем тренировал "Олимпию". В качестве игрока он известен прежде всего по выступлениям за "Ливерпуль".

Ранее была информация, что Альберт Риера близок к тому, чтобы возглавить "Бордо" из Лиги 2. Цвета этого клуба защищает украинец Даниил Игнатенко.

Новым главным тренером "Целе" назначен Дамир Крзнар. Хорват подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25. Он начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в "Интер Запрешич". Далее Дамир был помощником тренера в "Динамо" Загреб, после чего переехал в Саудовскую Аравию и ОАЭ ("Аль-Наср", "Аль-Айн", "Аль-Хиляль").

После возвращения в "Динамо" в 2019 году он сначала возглавлял академию, а затем исполнял обязанности главного тренера с марта по декабрь 2021 года. До прихода в "Целье" он был наставником "Марибора".

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В статье: Альберт Риера Бордо ФК Целе
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Источник:
nk-celje.si

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