Главный тренер Целе покинул свой пост - его сватают в клуб Игнатенко
Уже назван новый наставник словенского клуба
Фото: facebook.com/nkcelje
Испанский специалист Альберт Риера покинул пост главного тренера "Целе", сообщает официальный сайт словенского клуба.
Испанец работал с командой с июля этого года и провел во главе 17 матчей - 11 побед, 3 ничьих и 3 поражения. 41-летний Риела начинал свою тренерскую карьеру в роли ассистента менеджера в "Галатасарае", затем тренировал "Олимпию". В качестве игрока он известен прежде всего по выступлениям за "Ливерпуль".
Ранее была информация, что Альберт Риера близок к тому, чтобы возглавить "Бордо" из Лиги 2. Цвета этого клуба защищает украинец Даниил Игнатенко.
Albert Riera ni več trener NK Celje.— NK Celje (@NKCelje) October 11, 2023
41-letni španski strateg se po 17 tekmah poslavlja od celjske klopi in bo v prihodnjih dneh prevzel Bordeaux.
Albertu se klub zahvaljuje za opravljeno delo in mu želi vse najboljše v nadaljnji karieri. pic.twitter.com/9Rfp5OLBoc
Новым главным тренером "Целе" назначен Дамир Крзнар. Хорват подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25. Он начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в "Интер Запрешич". Далее Дамир был помощником тренера в "Динамо" Загреб, после чего переехал в Саудовскую Аравию и ОАЭ ("Аль-Наср", "Аль-Айн", "Аль-Хиляль").
После возвращения в "Динамо" в 2019 году он сначала возглавлял академию, а затем исполнял обязанности главного тренера с марта по декабрь 2021 года. До прихода в "Целье" он был наставником "Марибора".
Damir Krznar je novi trener članske ekipe NK Celje! ✍️????— NK Celje (@NKCelje) October 11, 2023
51-letni strateg, ki bo prvi trening vodil jutri popoldne, je s klubom sklenil pogodbo do konca sezone 2024/25.#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/WI2tRquh40
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