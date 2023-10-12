Сегодня сборная Камеруна сыграет в москве со сборной россии товарищеский матч
В сборной Камеруна остались довольны приемом в россии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Камеруна прилетела в москву во вторник вечером. Товарищеская игра между россией и Камеруном состоится сегодня, 12 октября.
"Российская сторона организовала великолепный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство - им все нравится.
До прилета мы знали, что в россии осенью может быть холодно, но по приезде в москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но все хорошо - нас все устраивает. Качество условий нас поражает - это мировой уровень организации", - заявил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.
Ранее сообщалось, что Самуэль Это'О прилетит в москву на товарищеский матч между сборными россии и Камеруна. Отметим, что Это'О принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine организованном Шевченко и Зинченко в Лондоне в августе этого года.
Популярное сейчас
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- ВСУ уничтожили 168 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Длительная реабилитация Ярмоленко и новый пост Селезнева. Главные новости за 11 октября
- Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО