Сегодня сборная Камеруна сыграет в москве со сборной россии товарищеский матч

Сборная Камеруна прилетела в москву во вторник вечером. Товарищеская игра между россией и Камеруном состоится сегодня, 12 октября.

"Российская сторона организовала великолепный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство - им все нравится. До прилета мы знали, что в россии осенью может быть холодно, но по приезде в москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но все хорошо - нас все устраивает. Качество условий нас поражает - это мировой уровень организации", - заявил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

Ранее сообщалось, что Самуэль Это'О прилетит в москву на товарищеский матч между сборными россии и Камеруна. Отметим, что Это'О принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine организованном Шевченко и Зинченко в Лондоне в августе этого года.