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Англия – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Общие новости
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Спарринг для "трех львов"

Англия – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Команда Саутгейта решила провести два товарищеских поединка перед матчем отбора с Италией. Шотландия проиграла англичанам дома со счетом 1:3. Теперь банда Гарета дома принимает Австралию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 13 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

Товарищеский матч

13 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
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Трансляция матча Англия - Австралия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Австралия Англия Товарищеский матч спарринг смотреть футбол онлайн
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