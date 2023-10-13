Англия – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Спарринг для "трех львов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Саутгейта решила провести два товарищеских поединка перед матчем отбора с Италией. Шотландия проиграла англичанам дома со счетом 1:3. Теперь банда Гарета дома принимает Австралию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 13 октября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Товарищеский матч
13 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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