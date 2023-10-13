Англия – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Команда Саутгейта решила провести два товарищеских поединка перед матчем отбора с Италией. Шотландия проиграла англичанам дома со счетом 1:3. Теперь банда Гарета дома принимает Австралию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 13 октября.

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Товарищеский матч

13 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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