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Анхель Ди Мария сообщил, когда завершит карьеру в сборной Аргентины

Общие новости
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Ди Мария определился

Анхель Ди Мария сообщил, когда завершит карьеру в сборной Аргентины

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Анхель Ди Мария сообщил, что завершит карьеру в сборной Аргентины летом.

"Кубок Америки - и после него все. Это будет последнее, что я сделаю в сборной.

"Бенфика" дала мне возможность продолжить играть за национальную команду, и я бы очень этого хотел. Я делаю все, чтобы в ней оказаться", - сказал 35-летний вингер, который сейчас восстанавливается от травмы, в эфире Todo Pasa.

Ди Мария играет за Аргентину с 2008 года и провел в ее составе 134 матча. Кубок Америки 2024 года состоится в США с 20 июня по 14 июля.

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В статье: Аргентина Анхель Ди Мария
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Источник:
tycsports

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