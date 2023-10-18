Анхель Ди Мария сообщил, когда завершит карьеру в сборной Аргентины
Ди Мария определился
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Анхель Ди Мария сообщил, что завершит карьеру в сборной Аргентины летом.
"Кубок Америки - и после него все. Это будет последнее, что я сделаю в сборной.
"Бенфика" дала мне возможность продолжить играть за национальную команду, и я бы очень этого хотел. Я делаю все, чтобы в ней оказаться", - сказал 35-летний вингер, который сейчас восстанавливается от травмы, в эфире Todo Pasa.
Ди Мария играет за Аргентину с 2008 года и провел в ее составе 134 матча. Кубок Америки 2024 года состоится в США с 20 июня по 14 июля.
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Источник:tycsports
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