Анхель Ди Мария сообщил, когда завершит карьеру в сборной Аргентины

Анхель Ди Мария сообщил, что завершит карьеру в сборной Аргентины летом.

"Кубок Америки - и после него все. Это будет последнее, что я сделаю в сборной.

"Бенфика" дала мне возможность продолжить играть за национальную команду, и я бы очень этого хотел. Я делаю все, чтобы в ней оказаться", - сказал 35-летний вингер, который сейчас восстанавливается от травмы, в эфире Todo Pasa.