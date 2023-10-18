FourFourTwo назвал топ-20 самых шокирующих трансферов в истории футбола
Трансфер Фигу в Реал - самый шокирующий
FourFourTwo - один из самых известных в мире футбольных журналов и сайтов, который выпускается в Великобритании и доступен на 16 языках. FourFourTwo показал самые шокирующие трансферы в истории футбола по их мнению.
Трансфер полузащитника "Барселоны" Луиша Фигу в мадридский клуб в 2000 году занял первое место в списке, составленном FourFourTwo.
В первую двадцатку вошли:
1. Луиш Фигу, из "Барселоны" в "Реал" в 2000 году.
2. Сол Кэмпбелл, из "Тоттенхэма" в "Арсенал" в 2001 году.
3. Неймар, из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017 году.
4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из "Коринтианс" в "Вест Хэм" в 2006 году.
5. Эрик Кантона, из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед" в 1992 году.
6. Роберто Баджо, из "Фиорентины" в "Ювентус" в 1990 году.
7. Кевин Киган, из "Гамбурга" в "Саутгемптон" в 1980 году.
8. Лютер Блиссетт, из "Уотфорда" в "Милан" в 1983 году.
9. Энди Коул, из "Ньюкасла" в "Манчестер Юнайтед" в 1995 году.
10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из "Расинга" и "Уракана" в "Тоттенхэм" в 1978 году.
11. Мо Джонстон, из "Нанта" в "Рейнджерс" в 1989 году.
12. Аллан Симонсен, из "Барселоны" в "Чарльтон" в 1982 году.
13. Робиньо, из "Реала" в "Манчестер Сити" в 2008 году.
14. Фернандо Торрес, из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011 году.
15. Йохан Кройфф, из "Аякса" в "Фейеноорд" в 1983 году.
16. Карлос Тевес, из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити" в 2009 году.
17. Криштиану Роналду, из "Реала" в "Ювентус" в 2018 году.
18. Робин ван Перси, из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.
19. Андреас Меллер, из "Боруссии" Дортмунд в "Шальке" в 2000 году.
20. Дэвид Бекхэм, из "Реала" в "Лос-Анджелес Гэлакси" в 2007 году.
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