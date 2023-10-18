FourFourTwo назвал топ-20 самых шокирующих трансферов в истории футбола

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Трансфер полузащитника "Барселоны" Луиша Фигу в мадридский клуб в 2000 году занял первое место в списке, составленном FourFourTwo.

В первую двадцатку вошли:

1. Луиш Фигу, из "Барселоны" в "Реал" в 2000 году.

2. Сол Кэмпбелл, из "Тоттенхэма" в "Арсенал" в 2001 году.

3. Неймар, из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017 году.

4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из "Коринтианс" в "Вест Хэм" в 2006 году.

5. Эрик Кантона, из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед" в 1992 году.

6. Роберто Баджо, из "Фиорентины" в "Ювентус" в 1990 году.

7. Кевин Киган, из "Гамбурга" в "Саутгемптон" в 1980 году.

8. Лютер Блиссетт, из "Уотфорда" в "Милан" в 1983 году.

9. Энди Коул, из "Ньюкасла" в "Манчестер Юнайтед" в 1995 году.

10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из "Расинга" и "Уракана" в "Тоттенхэм" в 1978 году.

11. Мо Джонстон, из "Нанта" в "Рейнджерс" в 1989 году.

12. Аллан Симонсен, из "Барселоны" в "Чарльтон" в 1982 году.

13. Робиньо, из "Реала" в "Манчестер Сити" в 2008 году.

14. Фернандо Торрес, из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011 году.

15. Йохан Кройфф, из "Аякса" в "Фейеноорд" в 1983 году.

16. Карлос Тевес, из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити" в 2009 году.

17. Криштиану Роналду, из "Реала" в "Ювентус" в 2018 году.

18. Робин ван Перси, из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.

19. Андреас Меллер, из "Боруссии" Дортмунд в "Шальке" в 2000 году.

20. Дэвид Бекхэм, из "Реала" в "Лос-Анджелес Гэлакси" в 2007 году.