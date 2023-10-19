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Арда Туран об ударе по больнице в секторе Газа: Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей

Общие новости
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(1 голосов)

Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа

Арда Туран об ударе по больнице в секторе Газа: Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей

Фото: instagram.com

UA-Футбол
Новина українською

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Количество погибших во время ударов по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

Арда Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа.

"Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Весь мир должен объединиться и высказаться против этого акта жестокости. Тот, кто сегодня не отреагирует, будет нести ответственность.

Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью. Израиль, останови преступление против человечности", - написал бывший полузащитник "Атлетико", "Барселоны" и сборной Турции в соцсети.

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В статье: Арда Туран Израиль Палестина
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Источник:
marca

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Комментарии (7)
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Spokoyno (Київ)
19.10.2023 в 09:31
Так там ситуація неоднозначна... Проте це зовсім не привід обвинувачувати спираючись на слухи. Як рашисти... знищують міста і людей, бо ху@ло щось верещить! І пам'ятати, що перший почав "наземну операцію" ХАМАЗ! Який активно ПІДТРИМУЮТЬ не тільки мешканці Гази! До того доктрина цих терористів знищення Ізраїлю...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.10.2023 в 09:39
Ситуация очень даже однозначная.
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0
0
aleks68
19.10.2023 в 09:01
тупой долб...б
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+2
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
19.10.2023 в 08:58
Ну так, а те, що доведено, що це була ракета Хамасу, яка не долетіла, це Турана звісно не бентежить... Людська тупість знищить цей світ...
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+2
-1
Cerega15 (Херсон)
19.10.2023 в 09:09
Туран ни слова не сказал о конкретной ситуации с больницей, он говорит о том, что дети гибнут уже с обеих сторон, это факт.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
19.10.2023 в 09:26
Добро должно быть с кулаками. Иначе, зло победит. Абу покрошить кучу людей в Израиле. Теперь выгребают все.
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
19.10.2023 в 09:28
Він сказав, що Ізраїль убиває мирних жителів і дітей. Саме Ізраїль. Він не казав, про обидві сторони, він сказав "Ізраїль".
0
0

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