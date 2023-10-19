Арда Туран об ударе по больнице в секторе Газа: Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей
Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа
Фото: instagram.com
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Количество погибших во время ударов по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.
Арда Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа.
"Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Весь мир должен объединиться и высказаться против этого акта жестокости. Тот, кто сегодня не отреагирует, будет нести ответственность.
Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью. Израиль, останови преступление против человечности", - написал бывший полузащитник "Атлетико", "Барселоны" и сборной Турции в соцсети.
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