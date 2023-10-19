Арда Туран об ударе по больнице в секторе Газа: Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Количество погибших во время ударов по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

Арда Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа.