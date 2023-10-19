Неймар - о травме: Это самый худший момент в моей жизни
Игроку катастрофически не везет с повреждениями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар оставил сообщение в соцсетях по поводу своей травмы, полученной в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).
"Это очень грустный момент, худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз мне очень понадобится поддержка моей семьи и друзей.
Нелегко пережить все эти травмы и операции. Представьте, что вы проходите через все это снова только через четыре месяца после восстановления. Я слишком сильно верю... Отдаю силы Богу, чтобы он мог обновить их.
Спасибо за вашу поддержку и теплые слова", — написал бразилец.
Напомним, что медицинские тесты выявили, что у 31-летнего бразильца повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене. Неймару предстоит операция, после чего начнется реабилитация.
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