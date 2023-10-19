Неймар - о травме: Это самый худший момент в моей жизни

Форвард "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар оставил сообщение в соцсетях по поводу своей травмы, полученной в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

"Это очень грустный момент, худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз мне очень понадобится поддержка моей семьи и друзей.

Нелегко пережить все эти травмы и операции. Представьте, что вы проходите через все это снова только через четыре месяца после восстановления. Я слишком сильно верю... Отдаю силы Богу, чтобы он мог обновить их.

Спасибо за вашу поддержку и теплые слова", — написал бразилец.