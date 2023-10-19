  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Неймар - о травме: Это самый худший момент в моей жизни

Общие новости
(1 голосов)

Игроку катастрофически не везет с повреждениями

Неймар - о травме: Это самый худший момент в моей жизни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар оставил сообщение в соцсетях по поводу своей травмы, полученной в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

"Это очень грустный момент, худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз мне очень понадобится поддержка моей семьи и друзей.

Нелегко пережить все эти травмы и операции. Представьте, что вы проходите через все это снова только через четыре месяца после восстановления. Я слишком сильно верю... Отдаю силы Богу, чтобы он мог обновить их.

Спасибо за вашу поддержку и теплые слова", — написал бразилец.

Напомним, что медицинские тесты выявили, что у 31-летнего бразильца повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене. Неймару предстоит операция, после чего начнется реабилитация.

По теме
yellow-arrow
Аргентина не пропустила ни одного гола в восьми матчах после победы на ЧМ-2022
yellow-arrow
Азар о завершении карьеры: Мне больше не нравились тренировки, я не играл. Не хотел переходить куда-то ради денег
yellow-arrow
Арда Туран об ударе по больнице в секторе Газа: Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Неймар Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде