Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, которые получили наибольшую прибавку в трансферной стоимости
Лидером рейтинга стал 19-летний Эван Фергюсон
Фото: brightonandhovealbion.com
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, которые получили наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.
Лидером рейтинга стал 19-летний нападающий английского "Брайтона" Эван Фергюсон. На второй строчке располагается футболист "Манчестер Сити" Жереми Доку, а замкнул тройку полузащитник "Реала" Мадрид Джуд Беллингем.
Топ-10 самых дорогих игроков из топ-5 лиг:
1. Эван Фергюсон ("Брайтон") € 65 (+35) млн.
2. Жереми Доку ("Манчестер Сити") € 60 (+32) млн.
3. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) € 150 (+30) млн.
4. Ксави Симонс ("РБ Лейпциг") € 70 (+30) млн.
5. Матис Тель ("Бавария") € 50 (+30) млн.
6. Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ") € 50 (+30) млн.
7. Науэль Молина ("Атлетико" Мадрид) € 50 (+15) млн.
8. Дестини Удоджи ("Тоттенхэм") € 38 (+13) млн.
9. Малик Тшау ("Милан") € 30 (+10) млн.
10. Алессандро Буонджорно ("Торино") € 20 (+10) млн.
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