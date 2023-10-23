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Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, которые получили наибольшую прибавку в трансферной стоимости

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Лидером рейтинга стал 19-летний Эван Фергюсон

Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, которые получили наибольшую прибавку в трансферной стоимости

Фото: brightonandhovealbion.com

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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, которые получили наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 19-летний нападающий английского "Брайтона" Эван Фергюсон. На второй строчке располагается футболист "Манчестер Сити" Жереми Доку, а замкнул тройку полузащитник "Реала" Мадрид Джуд Беллингем.

Топ-10 самых дорогих игроков из топ-5 лиг:

1. Эван Фергюсон ("Брайтон") € 65 (+35) млн.

2. Жереми Доку ("Манчестер Сити") € 60 (+32) млн.

3. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) € 150 (+30) млн.

4. Ксави Симонс ("РБ Лейпциг") € 70 (+30) млн.

5. Матис Тель ("Бавария") € 50 (+30) млн.

6. Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ") € 50 (+30) млн.

7. Науэль Молина ("Атлетико" Мадрид) € 50 (+15) млн.

8. Дестини Удоджи ("Тоттенхэм") € 38 (+13) млн.

9. Малик Тшау ("Милан") € 30 (+10) млн.

10. Алессандро Буонджорно ("Торино") € 20 (+10) млн.

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В статье: Жереми Доку Джуд Беллингем
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Источник:
transfermarkt

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