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Бывший тренер Шахтера возглавил латиноамериканскую сборную

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Перед специалистом стоит задача вывести команду в финальную часть ЧМ-2026

Бывший тренер Шахтера возглавил латиноамериканскую сборную

Фото: Federación Boliviana de Fútbol

Новина українською

Бразильский специалист Антонио Карлос Заго был назначен на должность главного тренера сборной Боливии.

Детали контракта 54-летнего бразильца остаются неизвестными. Однако перед ним поставлена задача вывести команду в финальную часть ЧМ-2026, который состоится на полях США, Канады и Мексики.

Сборная Боливии неудачно стартовала в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, проиграв все четыре стартовые поединка и в настоящий момент занимает последнее, 10-е, место в квалификационной группе.

Чтобы получить прямую путевку на ЧМ-2026 от Южной Америки боливийцам требуется финишировать не ниже шестой строчки. Седьмое место позволит команде сыграть межконтинентальный плей-офф.

К слову, Антонио Карлос Заго входил в тренерский штаб Мирчи Луческу в донецком "Шахтере" с 2013 по 2015 годы. Последним его местом работы была бразильская "Коритиба", которую он принял в апреле этого года, но в конце июня уже был отправлен в отставку.

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В статье: Боливия Антонио Карлос Заго
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