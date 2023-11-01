Бывший тренер Шахтера возглавил латиноамериканскую сборную
Перед специалистом стоит задача вывести команду в финальную часть ЧМ-2026
Фото: Federación Boliviana de Fútbol
Бразильский специалист Антонио Карлос Заго был назначен на должность главного тренера сборной Боливии.
Детали контракта 54-летнего бразильца остаются неизвестными. Однако перед ним поставлена задача вывести команду в финальную часть ЧМ-2026, который состоится на полях США, Канады и Мексики.
Сборная Боливии неудачно стартовала в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, проиграв все четыре стартовые поединка и в настоящий момент занимает последнее, 10-е, место в квалификационной группе.
Чтобы получить прямую путевку на ЧМ-2026 от Южной Америки боливийцам требуется финишировать не ниже шестой строчки. Седьмое место позволит команде сыграть межконтинентальный плей-офф.
К слову, Антонио Карлос Заго входил в тренерский штаб Мирчи Луческу в донецком "Шахтере" с 2013 по 2015 годы. Последним его местом работы была бразильская "Коритиба", которую он принял в апреле этого года, но в конце июня уже был отправлен в отставку.
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