"Месси - это махина". Селезнев отреагировал на восьмой Золотой мяч аргентинца

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал вручение 8-го "Золотого мяча" Лионелю Месси.

"Я очень рад за Месси, поздравляю его с наградой, он это заслужил. Месси - это "махина". Он очень долго держит высокий уровень. Холанду и Мбаппе придется подождать.

Возможно, в следующем сезоне именно между ними развернется борьба за "Золотой мяч", все-таки Месси уже 36 лет и он не играет в Европе", - сказал Селезнев в комментарии Українському футболу.