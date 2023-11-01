"Месси - это махина". Селезнев отреагировал на восьмой Золотой мяч аргентинца
Экс-форвард считает, что Лео заслуженно выиграл награду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал вручение 8-го "Золотого мяча" Лионелю Месси.
"Я очень рад за Месси, поздравляю его с наградой, он это заслужил. Месси - это "махина". Он очень долго держит высокий уровень. Холанду и Мбаппе придется подождать.
Возможно, в следующем сезоне именно между ними развернется борьба за "Золотой мяч", все-таки Месси уже 36 лет и он не играет в Европе", - сказал Селезнев в комментарии Українському футболу.
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Источник:Український футбол
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