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"Месси - это махина". Селезнев отреагировал на восьмой Золотой мяч аргентинца

Общие новости
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Экс-форвард считает, что Лео заслуженно выиграл награду

"Месси - это махина". Селезнев отреагировал на восьмой Золотой мяч аргентинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал вручение 8-го "Золотого мяча" Лионелю Месси.

"Я очень рад за Месси, поздравляю его с наградой, он это заслужил. Месси - это "махина". Он очень долго держит высокий уровень. Холанду и Мбаппе придется подождать.

Возможно, в следующем сезоне именно между ними развернется борьба за "Золотой мяч", все-таки Месси уже 36 лет и он не играет в Европе", - сказал Селезнев в комментарии Українському футболу.

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В статье: Лионель Месси Евгений Селезнев Золотой мяч
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