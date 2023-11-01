FourFourTwo составил список из 10 главных "ограблений" за всю историю вручения Золотого мяча. Победа Шевченко в 2004 году на 2 месте в рейтинге
В список попал украинский форвард
Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил список из 10 главных "ограблений" за всю историю вручения "Золотого мяча". Аргентинский форвард Лионель Месси упомянут в трех из десяти наиболее спорных эпизодов. На втором месте "Золотой мяч" Андрея Шевченко в 2004 году, и Павела Недведа в 2003, по мнению англичан, в тех сезонах награду должен был получить Тьерри Анри.
Десятка выглядит следующим образом:
1. Роберт Левандовский должен был получить награду вместо Месси в 2021 году и забрать приз 2020-го.
2. Тьерри Анри заслуживал "Золотой мяч" больше, чем Павел Недвед в 2003-ом и Андрей Шевченко в 2004-ом.
3. Уэсли Снейдер незаслуженно уступил Месси в 2010 году.
4. Криштиану Роналду должен был проиграть Франку Рибери в 2013-м.
5. Месси несправедливо опередил Вирджила ван Дейка в 2019-м.
6. Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн больше Луки Модрича заслуживали "Золотой мяч"-2018.
7. Альфредо Ди Стефано должен был вместо Стэнли Мэтьюза забрать приз в 1956-м.
8. Награду, доставшуюся Майклу Оуэну в 2001-м, следовало отдать Оливеру Кану или Раулю.
9. Луис Суарес не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году.
10. Джанлуиджи Буффон заслуживал получить "Золотой мяч" больше, чем Фабио Каннаваро в 2006 году.Следует отметить, что рейтинг был опубликован до церемонии, состоявшейся в понедельник. На ней Месси опередил Эрлинга Холанда и получил 8-й "Золотой мяч".
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