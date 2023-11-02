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Снова будет играть с Месси. Луис Суарес перейдет в Интер Майами

Общие новости
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Переход ожидается в начале 2024 года

Снова будет играть с Месси. Луис Суарес перейдет в Интер Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уругвайский нападающий "Гремио" Луис Суарес, который в январе станет свободным агентом, может перебраться в США.

36-летний форвард должен присоединиться к "Интеру" Майами. Об этом утверждает El Pais.

Луис решил не продлевать свой контракт с бразильским клубом и уже провел переписку с руководством американской команды. Ожидается, что трансфер Суареса состоится в начале 2024 года. Ему будет предложено соглашение по схеме 1+1.

Уругваец намеревается совершить поездку в США в декабре, чтобы завершить согласование деталей сделки. Суарес выступает за "Гремио" с января 2023 года. На его счету 19 голов и 15 ассистов в 45 матчах.

Добавим, что таким образом Суарес близок к воссоединению с бывшими партнерами по "Барселоне" Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

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В статье: Луис Суарес Гремио (Порту-Алегри) Интер Майами
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Источник:
El Pais

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