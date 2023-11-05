Лучше быть королем в своей деревне, - Самир Насри о возможном трансфере Мбаппе в Реал Мадрид

Бывший игрок "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Севильи" Самир Насри посоветовал Килиану Мбаппе не переходить в Реал Мадрид.

Он из парижского региона. Я бы остался в "ПСЖ" вместо того, чтобы пойти в "Реал", чтобы выиграть Лигу чемпионов. Если бы "Марсель" принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. Я думаю, что лучше быть королем в своей деревне