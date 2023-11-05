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Лучше быть королем в своей деревне, - Самир Насри о возможном трансфере Мбаппе в Реал Мадрид

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Лишь ленивый не высказывался на эту тему

Лучше быть королем в своей деревне, - Самир Насри о возможном трансфере Мбаппе в Реал Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins

UA-Футбол
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Бывший игрок "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Севильи" Самир Насри посоветовал Килиану Мбаппе не переходить в Реал Мадрид.

Он из парижского региона. Я бы остался в "ПСЖ" вместо того, чтобы пойти в "Реал", чтобы выиграть Лигу чемпионов. Если бы "Марсель" принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. Я думаю, что лучше быть королем в своей деревне

Мбаппе проводит удачный сезон. В 13 матчах за парижан – 12 голов и 1 ассист.

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Самир Насри Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Journal du Dimanche
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