Лучше быть королем в своей деревне, - Самир Насри о возможном трансфере Мбаппе в Реал Мадрид
Лишь ленивый не высказывался на эту тему
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Бывший игрок "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Севильи" Самир Насри посоветовал Килиану Мбаппе не переходить в Реал Мадрид.
Он из парижского региона. Я бы остался в "ПСЖ" вместо того, чтобы пойти в "Реал", чтобы выиграть Лигу чемпионов. Если бы "Марсель" принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. Я думаю, что лучше быть королем в своей деревне
Мбаппе проводит удачный сезон. В 13 матчах за парижан – 12 голов и 1 ассист.
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Источник:Journal du Dimanche
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