В матче чемпионата Албании у игрока случился сердечный приступ. Ранее Шахтер и Заря изучали возможность его трансфера

В матче 13-го тура чемпионата Албании "Лячи" - "Эгнатия" произошло страшное событие. На 24-ой минуте ганский нападающий "Эгнатии" Рафаэль Двамен потерял сознание. После попыток оказания помощи, врачи забрали его в больницу. Предварительный диагноз - сердечный приступ.

По дороге в больницу игрок скончался.

В 2018 году Рафаэлем интересовался донецкий "Шахтер", а в 2022-м он находился на просмотре в луганской "Заре".

За свою карьеру Двамен успел сыграть за ряд клубов, в частности за "Цюрих", "Леванте", "Сарагосу" и "Вайле". В этом сезоне он отыграл за "Эгнатию" 19 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.