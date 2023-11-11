В матче чемпионата Албании у игрока случился сердечный приступ. Ранее Шахтер и Заря изучали возможность его трансфера
Ему было 28 лет
Фото: EPL Bible
В матче 13-го тура чемпионата Албании "Лячи" - "Эгнатия" произошло страшное событие. На 24-ой минуте ганский нападающий "Эгнатии" Рафаэль Двамен потерял сознание. После попыток оказания помощи, врачи забрали его в больницу. Предварительный диагноз - сердечный приступ.
По дороге в больницу игрок скончался.
В 2018 году Рафаэлем интересовался донецкий "Шахтер", а в 2022-м он находился на просмотре в луганской "Заре".
За свою карьеру Двамен успел сыграть за ряд клубов, в частности за "Цюрих", "Леванте", "Сарагосу" и "Вайле". В этом сезоне он отыграл за "Эгнатию" 19 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.
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