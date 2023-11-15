Официально. Джошуа и Уайлдер проведут бои в одном шоу в Саудовской Аравии
В 2024 году может состояться их очный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 15 ноября было официально объявлено о поединках Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера на большом боксерском вечере в Саудовской Аравии, который состоится 23 декабря.
Джошуа проведет поединок против Отто Валлина, а Уайлдер выйдет на бой с Джозефом Паркером.
Также в ринг выйдет бывший соперник Александра Усика Филип Хргович.
Расписание боев в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа — Отто Валлин
Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер
Даниэль Дюбуа — Джаррелл Миллер
Дмитрий Бивол — Лайндон Артур
Джаи Опетая — Эллис Зорро
Франк Санчес — Жуниор Фа
Филип Хргович — Марк де Мори
Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел
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