Официально. Джошуа и Уайлдер проведут бои в одном шоу в Саудовской Аравии

В среду, 15 ноября было официально объявлено о поединках Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера на большом боксерском вечере в Саудовской Аравии, который состоится 23 декабря.

Джошуа проведет поединок против Отто Валлина, а Уайлдер выйдет на бой с Джозефом Паркером.

Также в ринг выйдет бывший соперник Александра Усика Филип Хргович.

Расписание боев в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа — Отто Валлин

Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Даниэль Дюбуа — Джаррелл Миллер

Дмитрий Бивол — Лайндон Артур

Джаи Опетая — Эллис Зорро

Франк Санчес — Жуниор Фа

Филип Хргович — Марк де Мори

Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел