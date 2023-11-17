Марка Овермарса за отправку интимных фото сотруднице Аякса отстранили от футбола

Бывший игрок "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны" Марк Овермарс, занимая должность технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные фото-сообщения женщинам-коллегам. Он отправлял свои эротические фото сотруднице "Аякса", девушка также столкнулась со сталкингом.

Марк был уволен после скандала, после чего устроился на аналогичную должность в бельгийский "Антверпен".

Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один - условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок - два года.

Перед вынесением решения эксперт изучил более 300 страниц сообщений в мессенджере более чем за 3,5 года.

"Подавляющее большинство этих сообщений носят откровенно сексуальный характер", - сделал вывод дисциплинарный комитет.

Также был учтен тот факт, что дело получило широкую огласку, в результате чего и самому Овермарсу был нанесен ущерб.

Сейчас запрет не влияет на работу Овермарса в Бельгии, но в ISR заявили, что решение об отстранении может быть передано на рассмотрение в ФИФА.