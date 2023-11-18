Еще останется в родной команде. Фернандиньо продлил контракт с бразильским клубом
Продолжит выступать на Родине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший легионер донецкого "Шахтера" Фернандиньо продлил контракт с "Атлетико Паранаэнсе". Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.
Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года. За "Атлетико" он выступает с лета 2022 – тогда он присоединился к команде на правах свободного агента, покинув "Манчестер Сити".
"Атлетико" – родной клуб Фернандиньо. Именно отсюда в 2005 году перешел бразилец в "Шахтер" за 7,8 млн евро. А уже в 2013 году полузащитник перебрался в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро.
После возвращения на Родину Фернандиньо провел 35 матчей в чемпионате и семь поединков в Кубке Бразилии. Также 11 раз он сыграл в Кубке Либертадорес. Всего на его счету четыре гола и пять ассистов.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 38-летнего Фернандиньо в 600 тысяч евро.
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