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Не просто переиграла, но и уничтожила. Рамос вручил Шакире Грэмми за песню о Пике

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Ненависть со времен Эль-Класико

Не просто переиграла, но и уничтожила. Рамос вручил Шакире Грэмми за песню о Пике

Фото: з вільних джерел

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В Севилье состоялась церемония награждения латиноамериканской версии премии Грэмми. Шакира получила несколько наград, включая за "Лучшую песню года".

Песня, которая принесла певице победу, была посвящена ее бывшему мужу - Жерару Пике. Кроме того, награду Шакире вручил Серхио Рамос, с которым экс-защитник "Барселоны" не раз боролся в Эль-Класико.

После церемонии Шакира и Рамос сделали совместную фотографию, на которой они обнялись.

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