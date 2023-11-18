Не просто переиграла, но и уничтожила. Рамос вручил Шакире Грэмми за песню о Пике
Ненависть со времен Эль-Класико
Фото: з вільних джерел
В Севилье состоялась церемония награждения латиноамериканской версии премии Грэмми. Шакира получила несколько наград, включая за "Лучшую песню года".
Песня, которая принесла певице победу, была посвящена ее бывшему мужу - Жерару Пике. Кроме того, награду Шакире вручил Серхио Рамос, с которым экс-защитник "Барселоны" не раз боролся в Эль-Класико.
После церемонии Шакира и Рамос сделали совместную фотографию, на которой они обнялись.
Sergio Ramos presented Shakira with the Song of the Year award at the Latin Grammy Awards in Seville. pic.twitter.com/5vPuTMaRFe— ESPN FC (@ESPNFC) November 17, 2023
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