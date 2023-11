Не просто переиграла, но и уничтожила. Рамос вручил Шакире Грэмми за песню о Пике

В Севилье состоялась церемония награждения латиноамериканской версии премии Грэмми. Шакира получила несколько наград, включая за "Лучшую песню года".

Песня, которая принесла певице победу, была посвящена ее бывшему мужу - Жерару Пике. Кроме того, награду Шакире вручил Серхио Рамос, с которым экс-защитник "Барселоны" не раз боролся в Эль-Класико.

После церемонии Шакира и Рамос сделали совместную фотографию, на которой они обнялись.

Sergio Ramos presented Shakira with the Song of the Year award at the Latin Grammy Awards in Seville. pic.twitter.com/5vPuTMaRFe