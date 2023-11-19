Холанд: Помню как учился у Роналду через YouTube

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал как пытался анализировать игру Криштиану Роналду через видео в YouTube.

Я помню, что всегда наблюдал за ним на YouTube через его движения в штрафной площадке. Он делал два-три движения, прежде чем атаковать пространство, в котором хотел оказаться. Как он двигался и как ему удавалось развивать свою игру. Вы посмотрите на его годы в "Манчестер Юнайтед" и первые годы в "Реале", пока он не стал больше центральным нападающим в Мадриде. Было невероятно, как он это делал, а также как забивал голы. Маленькие движения в штрафной площади и умение обманывать защитников.