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Месси - самый дорогой среди игроков возрастом от 34 лет по версии Transfermarkt

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Статистический портал составил рейтинг самых дорогих возрастных игроков

Месси - самый дорогой среди игроков возрастом от 34 лет по версии Transfermarkt

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лионель Месси признан самым дорогим футболистом-ветераном по версии Transfermarkt.

Статистический портал составил рейтинг самых дорогих возрастных игроков мира. В список вошли 20 игроков в возрасте 34 лет и старше.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  • 1. Лионель Месси ("Интер Майами", 36 лет) - 35 млн евро;
  • 2. Роберт Левандовский ("Барселона", 35 лет) - 30 млн евро;
  • 3-4. Карим Бензема ("Аль-Иттихад", 35 лет) - 15 млн евро;
  • 3-4. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", 38 лет) - 15 млн евро;
  • 5. Томас Мюллер ("Бавария", 34 года) - 12 млн евро;
  • 6. Лука Модрич ("Реал", 38 лет) - 10 млн евро;
  • 7. Анхель Ди Мария ("Бенфика", 35 лет) - 8 млн евро;
  • 8. Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд, 34 года) - 7,5 млн евро;
  • 9. Генрих Мхитарян ("Интер", 34 года) - 6 млн евро;
  • 10. Душан Тадич ("Фенербахче", 34 года) - 5,5 млн евро.
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Источник:
transfermarkt
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