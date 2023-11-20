Месси - самый дорогой среди игроков возрастом от 34 лет по версии Transfermarkt
Статистический портал составил рейтинг самых дорогих возрастных игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси признан самым дорогим футболистом-ветераном по версии Transfermarkt.
Статистический портал составил рейтинг самых дорогих возрастных игроков мира. В список вошли 20 игроков в возрасте 34 лет и старше.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- 1. Лионель Месси ("Интер Майами", 36 лет) - 35 млн евро;
- 2. Роберт Левандовский ("Барселона", 35 лет) - 30 млн евро;
- 3-4. Карим Бензема ("Аль-Иттихад", 35 лет) - 15 млн евро;
- 3-4. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", 38 лет) - 15 млн евро;
- 5. Томас Мюллер ("Бавария", 34 года) - 12 млн евро;
- 6. Лука Модрич ("Реал", 38 лет) - 10 млн евро;
- 7. Анхель Ди Мария ("Бенфика", 35 лет) - 8 млн евро;
- 8. Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд, 34 года) - 7,5 млн евро;
- 9. Генрих Мхитарян ("Интер", 34 года) - 6 млн евро;
- 10. Душан Тадич ("Фенербахче", 34 года) - 5,5 млн евро.
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Источник:transfermarkt
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