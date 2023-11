В пятницу, 18 ноября, в столице Болгарии, Софии, прошел благотворительный турнир с участием фанатов местного "Левски".

Ультрас болгарского клуба организовали соревнование с целью сбора средств для украинских воинов, в основном для болельщиков "Динамо" и Российского добровольческого корпуса.

Фанаты "Левски" подготовили баннеры с надписями "Free Azov", Boycott Terrorussia" и антикоммунистическими символами.

18.11.2023 Sofia ???????? ????????



Levski Sofia fans held a tournament today to raise donations for those on the front, mainly the RDK and Dynamo Kyiv hooligans pic.twitter.com/hZoGg2H77g