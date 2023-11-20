Ультрас Левски провели благотворительный турнир. Средства направлены фанатам Динамо, которые воюют против РФ

В пятницу, 18 ноября, в столице Болгарии, Софии, прошел благотворительный турнир с участием фанатов местного "Левски".

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Ультрас болгарского клуба организовали соревнование с целью сбора средств для украинских воинов, в основном для болельщиков "Динамо" и Российского добровольческого корпуса.

Фанаты "Левски" подготовили баннеры с надписями "Free Azov", Boycott Terrorussia" и антикоммунистическими символами.