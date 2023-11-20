Ультрас Левски провели благотворительный турнир. Средства направлены фанатам Динамо, которые воюют против РФ
Фанаты в Болгарии поддерживают Украину
фото из соцсетей
В пятницу, 18 ноября, в столице Болгарии, Софии, прошел благотворительный турнир с участием фанатов местного "Левски".
Ультрас болгарского клуба организовали соревнование с целью сбора средств для украинских воинов, в основном для болельщиков "Динамо" и Российского добровольческого корпуса.
Фанаты "Левски" подготовили баннеры с надписями "Free Azov", Boycott Terrorussia" и антикоммунистическими символами.
18.11.2023 Sofia ???????? ????????— Ultras not reds (@ultrasnotreds18) November 18, 2023
Levski Sofia fans held a tournament today to raise donations for those on the front, mainly the RDK and Dynamo Kyiv hooligans pic.twitter.com/hZoGg2H77g
Популярное сейчас
- Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
- Жеребьевка плей-офф ЕВРО 2024: Все, что вам нужно знать
- Украина - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Тайсон Фьюри опередил Роналду в голосовании за звание самого сексуального спортсмена в мире
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО