  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ультрас Левски провели благотворительный турнир. Средства направлены фанатам Динамо, которые воюют против РФ

Общие новости

Фанаты в Болгарии поддерживают Украину

Ультрас Левски провели благотворительный турнир. Средства направлены фанатам Динамо, которые воюют против РФ

фото из соцсетей

Новина українською
Новина українською

В пятницу, 18 ноября, в столице Болгарии, Софии, прошел благотворительный турнир с участием фанатов местного "Левски".

Читайте такжеЛевски необычным образом поддержит Украину в спаррингах с клубами из РФ

Ультрас болгарского клуба организовали соревнование с целью сбора средств для украинских воинов, в основном для болельщиков "Динамо" и Российского добровольческого корпуса.

Фанаты "Левски" подготовили баннеры с надписями "Free Azov", Boycott Terrorussia" и антикоммунистическими символами.

По теме
yellow-arrow
Месси - самый дорогой среди игроков возрастом от 34 лет по версии Transfermarkt
yellow-arrow
Оби-Микел: Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже богат
yellow-arrow
Назовете стартовые составы сборных Италии и Украины в четвертьфинале ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол
Левски (София) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости