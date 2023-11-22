УЕФА оштрафовал Селтик за флаги Палестины на трибунах
УЕФА оштрафовал клуб за фанатские акции, связанные с Палестиной
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА оштрафовал "Селтик" за флаги Палестины на трибунах в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 с "Атлетико", информирует Herald Scotland.
Перед домашним матчем с "Атлетико" фанатское движение "Селтика" Green Brigade вывесило на трибуну большой флаг Палестины, еще несколько флагов было размещено на других трибунах. При этом правила УЕФА запрещают политические акции на матчах.
Таким образом, по итогам октября УЕФА оштрафовал "Селтик" за фанатские акции, связанные с Палестиной, на 29 тыс. евро. Это уже третий штраф шотландского клуба за сезон.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль, который практически сразу приступил к ответным действиям.
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