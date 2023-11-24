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Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП

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Авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший нападающий сборной Италии, "Интера" и "Манчестер Сити", ныне выступающий за турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор", Марио Балотелли попал в ДТП.

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По данным Corriere dello Sport, авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа 23 ноября. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь. Сработали все подушки безопасности автомобиля. Итальянскому футболисту оказали медицинскую помощь и провели тест на алкоголь.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Балотелли принял участие в пяти матчах и забил три гола. Контракт игрока с "Адана Демирспор" действует до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за швейцарский "Сьон" и провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

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Марио Балотелли
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