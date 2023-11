Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП

Бывший нападающий сборной Италии, "Интера" и "Манчестер Сити", ныне выступающий за турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор", Марио Балотелли попал в ДТП.

По данным Corriere dello Sport, авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа 23 ноября. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь. Сработали все подушки безопасности автомобиля. Итальянскому футболисту оказали медицинскую помощь и провели тест на алкоголь.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Балотелли принял участие в пяти матчах и забил три гола. Контракт игрока с "Адана Демирспор" действует до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за швейцарский "Сьон" и провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

Mario Balotelli crashed his Audi Q8 last night in Brescia????????



pic.twitter.com/5Fd5TcYOku