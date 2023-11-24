Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП
Авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Италии, "Интера" и "Манчестер Сити", ныне выступающий за турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор", Марио Балотелли попал в ДТП.
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По данным Corriere dello Sport, авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа 23 ноября. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь. Сработали все подушки безопасности автомобиля. Итальянскому футболисту оказали медицинскую помощь и провели тест на алкоголь.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Балотелли принял участие в пяти матчах и забил три гола. Контракт игрока с "Адана Демирспор" действует до конца июня 2024 года.
В прошлом сезоне Балотелли выступал за швейцарский "Сьон" и провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.
Mario Balotelli crashed his Audi Q8 last night in Brescia????????— ANDREW FORSBERG ???????????????? (@akillis21) November 24, 2023
pic.twitter.com/5Fd5TcYOku
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