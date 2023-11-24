Аргентина победила Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира U17

Аргентина обеспечила себе место в полуфинале ЧМ-2023, одержав победу над бразильцами, среди юношеских команд до 17 лет. Игра состоялась 24 ноября в Индонезии на стадионе "Jakarta International Stadium".

Матч завершилась со счетом 0:3 в пользу аргентинцев. Весомый вклад в победу совершил Клаудио Эчеверри, он сделал хет-трик на 28-й, 58-й и 71-й минутах игры.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что 28 ноября победители встретятся со сборной Германии. Немцы вышли в полуфинал, обыграв Испанию со счетом 1:0.

ЧМ-U17. Четвертьфинал

Бразилия - Аргентина 0:3

Голы: Клаудио Эчеверри 28, 58, 71