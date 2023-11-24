Аргентина победила Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира U17
Юношеская сборная уверенно проходит в полуфинал ЧМ-23
brfootball
Аргентина обеспечила себе место в полуфинале ЧМ-2023, одержав победу над бразильцами, среди юношеских команд до 17 лет. Игра состоялась 24 ноября в Индонезии на стадионе "Jakarta International Stadium".
Матч завершилась со счетом 0:3 в пользу аргентинцев. Весомый вклад в победу совершил Клаудио Эчеверри, он сделал хет-трик на 28-й, 58-й и 71-й минутах игры.
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Отметим, что 28 ноября победители встретятся со сборной Германии. Немцы вышли в полуфинал, обыграв Испанию со счетом 1:0.
ЧМ-U17. Четвертьфинал
Бразилия - Аргентина 0:3
Голы: Клаудио Эчеверри 28, 58, 71
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