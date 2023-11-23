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Анхель Ди Мария объявил о прекращение своей международной карьеры

Южная Америка
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Вингер сборной Аргентины выбирал заключительный аккорд для своей футбольной карьеры

Анхель Ди Мария объявил о прекращение своей международной карьеры

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
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Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария анонсировал свое решение завершить свою международную футбольную карьеру после турнира Кубок Америки 2024.

После замены капитана Лионеля Месси в важном матче против Бразилии, Ди Мария выразил свою благодарность за овации фанатов и подчеркнул, насколько важно для него завершить карьеру на высшей ноте, получив поддержку от своих товарищей по команде.

"Кубок Америки будет последним турниром, когда я надену футболку Аргентины, с болью в душе и ощущением кома в горле, я прощаюсь с самым прекрасным, что случилось со мной в моей карьере, носить ее - это прекрасное чувстов и я чувствую это со всей моей гордостью.

"Спасибо, болельщики, спасибо, семья, спасибо, друзья и товарищи по команде, мы продолжаем творить историю".

35-летний игрок провел в составе сборной Аргентины 136 матчей, забив 29 голов

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Аргентина Анхель Ди Мария
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