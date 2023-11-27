Печальные пентакампеоны. Что не так со сборной Бразилии

Сборная Бразилии впервые в истории уступила при родных трибунах в квалификации чемпионата мира (что особенно обидно – Аргентине). Сборная Бразилии в третий раз подряд осталась без единого очка, чего с ней не случалось с 2001-го. Но сборная Бразилии выйдет на Мундиаль-2026 – в этом убеждены все, ведь новый формат, введенный ФИФА, насчитывает 48 участников. Шутки шутками, но сборная Бразилии переживает кризис – в кабинетах федерации делают вид, что ситуация полностью контролируется, однако от правды никуда не убежать. Разбираемся, что не так.

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В Бразилии ждут Карло Анчелотти. Местные СМИ так и сыплют инсайдами, что контракт с рулевым мадридского "Реала" подписан, однако на деле никакой конкретики нет. И это огромная проблема – пока чиновники витают в небесах, их национальная команда не знает, в каком направлении должна двигаться.

После провала в Катаре только ленивый не ругал Тите. Тренер сам заявил об уходе, но легче не стало – декабрьский вечер имени Хорватии в очередной раз подтвердил, что в заокеанской стране не хватает собственных умов.

это не так? Казалось бы, мы придирчивы, а наши претензии безосновательны – вон, клубы стабильно доминируют в Кубке Либертадорес. Но кто их завоевал? В 2019-м триумфовал Жорже Жезуш, в 2020-м-2021-м – Абел Феррейра, еще один португалец. Да и если посмотреть на Серию А, то там достаточно иностранцев – практически каждый коллектив с деньгами сразу смотрит за границу.

2022-м победу отпраздновал Доривал Жуниор, впрочем, он не оказался у руля "селесао". Фернандо Диниз? Да, ему доверились, однако какой эффект? Бразилия устала от поисков и скандалов – ей нужен безоговорочный авторитет (безусловно, Анчелотти обладает этим скиллом), чтобы не просто закрыть рты, но и надолго успокоить общественность.

Важно понять следующее – Диниз, которого активно "полощут" газетчики, не виноват во всех смертных грехах. Да, коуч всегда отвечает за результат, однако лично Фернандо попал в обстоятельства, где вынужден разрываться между работой во "Флуминенсе" и, собственно, "пентакампеонами". "Пентакампеонами", которые не готовы сделать на него полноценную ставку – согласитесь, находясь в ранге "исполняющий обязанности", зная, что все непременно когда-то закончится, непросто сконцентрироваться на какой-то одной задаче.

Тут еще надо "поблагодарить" прессу, подыгравшую Динизу, как только тот летом 2022-го принял команду. На первый взгляд, гора комплиментов адресовалась заслуженно – публике нравился молодой (49 лет), амбициозный, подкованный специалист, который прекрасно ладил с футболистами "Флу". "Бразильский Гвардиола", куча подобных лестных эпитетов сразу свалились на голову, а после виктории в Кубке Либертадорес общественные эмоции перешли в дискуссионную плоскость – а действительно ли стоит приглашать "Папу Карло"?

В начале ноября на счет этого очень резко высказался Ромарио: "Н*х*й Анчелотти, я до последнего буду хотеть Диниза!". Легендарный нападающий таким грубым образом продемонстрировал поддержку, но комментарии, похожие по содержанию, заполнили медиапространство еще в сентябре-октябре и дали реальные основания считать, что Фернандо является довольно хорошей альтернативой. По крайней мере, тогда "избранные" не выглядели безнадежно и терпимо стартовали в отборе ЧМ-2026 – разгромили Боливию (5:1), одолели Перу (1:0) и совсем немного не дожали Венесуэлу (1:1).

Sky Sports намекнул, что "Диниз попал в свою же гордыню" – сложно сказать, действительно ли он размышлял о том, чтобы попробовать остаться на мостике, но журналисты отмечают другой момент: специалист переоценил силы и в итоге не оправдал ожиданий.

Фернандо установил особую химию во "Флуминенсе", ведь имел для этого все рычаги – хотя бы потому, что каждый день коммуницировал с подопечными. Формат сборных предусматривает совсем другой подход, и Динизу трудно донести мысль или банально проверить всех игроков в тренировочном процессе. Вдумайтесь, в шести поединках наставник задействовал 34 имени – подбор исполнителей проходил на грани хаоса.

Частично это можно оправдать отсутствием травмированных (выпали Неймар, Ришарлисон, Винисиус Жуниор), впрочем, здесь есть и вопросы к идеологии. Фернандо прославился неординарностью – он не отказался от структурности, не сильно ограничивает игроков пространственными и позиционными обязательствами; да, он неплохо поработал над обороной, однако впереди – едва ли не jogo bonito, со ставкой на индивидуальности.

Если в клубе это даёт дивиденды, то внутри Бразилии создало определённый дисбаланс. Как ни крути, основа привыкла к европейскому, в целом коллективному стилю, а здесь необходимо перестраиваться. Учитывая проблему с кадрами, потребность в интеграции молодого поколения (того же Эндрика), появились трудности. Такие, что понесли за собой поражения Уругваю (0:2), Колумбии (1:2) и вышеупомянутой Аргентине (0:1).

Послушаем Тима Викери, журналиста, который был на "Маракане": "Было понятно, что, когда Фернандо Диниз пришел на должность, то ему будет трудно. Он очень неортодоксальный, смелый тренер. Футбол сборных, как правило, более осторожный, чем клубный, у вас нет времени на тренировки, а Диниз не имеет опыта на этом уровне. Нет особой организации. Бразилия занимает шестое место в квалификации, если бы это была какая-то другая кампания, то сборная имела бы трудности – к счастью, есть 48 команд, поэтому я не думаю, что им грозит опасность".

Диниз никогда не имел дело со звездами планетарного уровня (отметим, что они приняли менеджера нормально), и пока не соответствует такому уровню. Повлияет ли на репутацию тренера уход из стана "селесао"? Абсолютно нет – Фернандо наделен кредитом, а федерация отличается нетерпеливостью и все равно к матчам, запланированным на июнь, скорее всего, найдет нового руководителя.

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